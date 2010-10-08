Хранилище ядерного топлива на ЧАЭС начнут строить в ноябре

Американский концерн Holteс International уже в ноябре этого года может приступить к строительству хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) на площадке государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС». Об этом сообщил генеральный директор станции Игорь Грамоткин, передает УНИАН. По его словам, ЧАЭС и подрядчик уже согласовали проект строительства объекта, который передан на утверждение в Госатомрегулирования. «Разработка проекта уже завершена, и он передан в Госкомитет по ядерному регулированию. 19 октября его рассмотрит коллегия регулятора, и, я думаю, проблем с его утверждением не будет. После утверждения проекта подрядчик сможет приступать к непосредственным физическим работам на объекте. Я думаю, работы начнутся уже в ноябре», – сказал Грамоткин. Генеральный директор ЧАЭС, сославшись на коммерческую тайну, не уточнил окончательную стоимость реализации проекта, отметив лишь, что его общая стоимость откорректирована в сторону незначительного увеличения с учетом роста цен на оборудование и материалы. Напомним, 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС. Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International на дату заключения составляла 200 млн. евро. Срок реализации проекта строительства ХОЯТ-2 – 52 месяца.