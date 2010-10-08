Бесплатную землю в Украине получает каждый третий

По состоянию на 1 октября т.г. в Украине выдано около 1,04 млн. бесплатных государственных актов на право собственности на земельные участки, что составляет 33,7% от зарегистрированных заявлений граждан. Об этом говорится на сайте Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. По данным начальника Управления земель промышленности, природоохранного назначения и мониторинга земель Госкомзема Сергея Черноштана, по состоянию на 1 октября т.г. в органы местного самоуправления обратилось свыше 3,13 млн. граждан с заявлениями о бесплатном оформлении и выдаче государственных актов на право собственности на земельные участки. Он отметил, что лучше всего эта работа организована в Черкасской, Запорожской, Одесской, Кировоградской и Киевской областях, хуже всего – в Тернопольской, Харьковской и Закарпатской областях. С сентября 2009 года Госкомзем осуществляет бесплатное оформление и выдачу государственных актов на право собственности на земельные участки в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2009 года № 844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины».