РФ и Украина на пути к совместному обогащению

Россия и Украина обсуждают вопрос о создании коммерческого СП в сфере обогащения урана, заявил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. «Есть договоренности - и мы работаем над созданием СП по обогащению урана как коммерческого предприятия», - передает его слова «Интерфакс-Украина» . «Такому крупному производителю электроэнергии на АЭС (более половины энергобаланса на Украине покрывается атомной генерацией - ИФ) крайне важно иметь гарантированный доступ к услугам по обогащению урана», - подчеркнул С.Кириенко. По его словам, СП с Украиной будет создаваться по аналогии с СП, которое создается с Казахстаном. Речь идет о предприятии на территории РФ.