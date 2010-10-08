Янукович пригласил в Украину французские деньги

Президент Украины Виктор Янукович пригласил французские компании инвестировать в Украину. «Я призываю французские компании стать партнерами в реализации проектов, в которых имеется обоюдная заинтересованность наших государств», - сказал он, выступая перед членами Движения предпринимателей Франции (MEDEF), сообщает пресс-служба президента. Янукович подчеркнул, что в Украине работает только около 300 предприятий с долей французского капитала. «Мы должны изменить эту ситуацию к лучшему, и об этом я говорил с представителями французской власти, в частности, с президентом Николя Саркози, который разделяет такой подход», - отметил президент. При этом он добавил, что «то же самое касается возможных совместных проектов в сфере телекоммуникаций». «Украина готовится провести финальную часть футбольного Евро-2012, поэтому сейчас, условно говоря, все государство превратилось на строительную площадку. Строятся новейшие спортивные объекты, перестраивается инфраструктура», - сообщил президент. В то же время глава государства отметил, что потенциал обеих стран в экономическом сотрудничестве используется далеко не в полной мере. «Я как президент ответственно заявляю: Украина будет приветствовать участие в этом процессе французских инвесторов», - сказал Янукович. MEDEF – объединение французских предпринимателей, в состав которого входят руководители свыше 750 тыс. французских предприятий (малые, средние и большие), представляющие разные секторы (промышленность, торговля и услуги).