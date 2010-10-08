Новый налоговый кодекс отправит предпринимателей в ад - Королевская

Налоговый кодекс создаст налоговый рай для одних предпринимателей и налоговый ад - для других. Об этом заявила глава комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, открывая в Верховной Раде заседание круглого стола на тему: «Налоговый кодекс – стимулирование или уничтожение экономики», сообщает пресс-служба. По мнению главы парламентского комитета, Налоговый кодекс, принятый в первом чтении – это законодательный зонтик, который создаст еще большую тень в экономике. «В этом кодексе изначально заложены схемы уклонения от уплаты налогов, в частности, путем изменения дивидендной и амортизационной политики, - отметила Королевская. - Вместо рыночной в стране будет построена абсолютно теневая экономика, живущая «по беспределу». Лишь несколько отраслей получат «налоговый рай», остальные будут жить в «налоговом аду». Глава Комитета Верховной Рады считает, что неоправданное расширение полномочий фискальных органов, ущемление интересов малого и среднего бизнеса создают условия для роста безработицы и вынужденного укрывания доходов. «В итоге теневой сектор экономики к 2015 году возрастет до 70%, - прогнозирует Королевская. – Неудивительно, что бизнес ничего хорошего от принятия Налогового кодекса не ждет: 66% опрошенных Appleton Mayer руководителей компаний, работающих в Украине, считают, что ситуация изменится к худшему». Среди самых одиозных норм документа Королевская назвала усиление полномочий фискальных органов и лишение предпринимателей возможности оспаривать действия налоговых органов, что приведет к еще большему росту коррупции. «Кроме того, новый Налоговый кодекс на 90% ликвидирует упрощенную систему налогообложения, которой пользуется около трех миллионов человек. Сознательное уничтожение единого налога является шоком для миллионов людей, которые, несмотря ни на что, за последний десяток лет научились выживать, а теперь вынуждены сворачивать бизнес. Наша задача – сделать все, чтобы этого не допустить», - подчеркнула депутат.