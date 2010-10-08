В 2015 году Львов превратят в Донецк

ССI Lubelya (Львовская обл.) планирует до 2015 года завершить строительство частной шахты «Люблинская №1» проектной мощностью добычи 5,2 млн тонн коксующегося угля в год, сообщил председатель правления компании Борис Покрасс на Международном экономическом форуме в Трускавце. По его словам, запасы месторождения оцениваются в 600 млн тонн коксующегося угля, сумма инвестиций в проект $600-800 млн, срок окупаемости объекта – 2,3 года, передает «Интерфакс-Украина» . Покрасс отметил, что в настоящее время идет обустройство стройплощадки. «Мы готовим площадку, дороги, линии электропередач, работает 100 единиц техники. У нас есть горный отвод, земельный отвод. К лету (2011г – ред.) мы должны (…)подготовить полностью всю площадку под ритмичную работу», - сказал он. Б.Покрасс также отметил, что компания обратилась в Министерство охраны окружающей природной среды Украины с ходатайством о выдаче лицензии на разработку поля №3 Люблинского угольного бассейна, в разработку которого компания намерена вложить около $30 млн. «Таким образом, мы надеемся, продолжить срок жизни шахты, составляющий 35 лет» - сказал он. В настоящее время компания разрабатывает поля №1 и №2 Люблинского бассейна. Люблинский бассейн представляет собой северо-западное продолжение Львовско-Волынского угольного бассейна. Тектоническое строение бассейна относительно сложное, так как на всей территории развиты складки и разломы. По качеству угля бассейн относится к энергетическим. Lubel Coal Company (Британские Виргинские о-ва) опосредовано владеет 100% украинской ССI Lubelya. Украина в 2009 году сократила добычу угля на 7% по сравнению с 2008 годом - до 72 млн 219,5 тыс. тонн. Добыча коксующегося угля сократилась на 4,3% - до 25 млн 494,4 тыс. тонн, энергетического - на 8,4%, до 46 млн 725,1 тыс. тонн.