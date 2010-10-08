Вопрос о реприватизации «Arcelor Mittal Кривой Рог» не стоит - Янукович

Вопрос о реприватизации ОАО «Arcelor Mittal Кривой Рог» не стоит, заявляет президент Украины Виктор Янукович. «На мой взгляд, он (вопрос ситуации с ArcelorMittal – ред.) дальше не будет развиваться. Во всяком случае, я вчера об этом сказал президенту Николя Саркози, что, скорее всего, этот вопрос не дойдет до суда и никакого вопроса не будет стоять о реприватизации или о срыве соглашения о приватизации этого завода», – сказал В.Янукович на встрече с политическими и научными кругами Франции в пятницу в Париже, передает «Интерфакс-Украина».