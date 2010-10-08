Новым наблюдателем за экспортом-импортом стал Мярковский - Кабмин

Кабинет Министров Украины постановлением № 907 от 4 октября 2010 года назначил членом наблюдательного совета публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» заместителя министра финансов Анатолия Мярковский. Текст документа размещен на сайте правительства. Одновременно прекращены полномочия члена набсовета Сергея Арбузова. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом. На 1 июля 2010 года активы банка составили 66,06 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,27 млрд. грн., обязательства – 48,768 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,289 млрд. грн. По итогам первого полугодия «Укрэксимбанк» получил прибыль 21,442 млн. грн.