Бродский принципиально не хочет возвращать НДС зернотрейдерам

В прошедшем году только на возврате НДС зернотрейдерам государство потеряло более миллиарда долларов, заявил в интервью «Зеркалу недели» глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский. «Мы должны покончить с аферами в сфере НДС. Возврат НДС превратился в отдельный вид бизнеса, когда ничего производить не надо, а надо получить возмещение из бюджета», — заявил глава Госкомпредпринимательства. По его информации, только на возврате НДС зернотрейдерам государство в 2009 году потеряло свыше миллиарда долларов. «Считаю, что НДС для зернотрейдеров будет отменен, и эта позиция является принципиальной. Также будет отменен НДС на металлолом и лес, который вывозится за границу. Откуда там добавленная стоимость?», — подчеркнул глава Госкомпредпринимательства. Ранее о том, что возмещение НДС для компаний, экспортирующих зерно и древесину, вероятно, будет отменено, сообщил в интервью «Зеркалу недели» вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис Колесников. «Мы полагаем, что возмещение НДС при экспорте зерна будет отсутствовать. Точно так же — и леса. Экспортируйте не древесину, а мебель, не зерно, а мясо. То есть сначала добавьте стоимость», — заявлял Колесников.