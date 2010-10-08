«АрселорМиттал Кривой Рог» никого не увольнял, а 19 тысяч человек ушли сами

Несмотря на заявления профсоюзов, «АрселорМиттал Кривой Рог» не уволил ни одного человека. Об этом в эксклюзивном интервью «Зеркалу недели» заявил новый генеральный директор комбината Ринат Старков. «Мы не уволили ни одного человека: нам это прямо запрещено договором купли-продажи. Более того, когда были продлены сроки реализации инвестиционной программы, нам продлили и сроки запрета на увольнение персонала», — утверждает он. По словам Рината Старкова, сокращение численность работников с 57 тысяч до 38 тысяч произошло исключительно в добровольном порядке. «На предприятии действует система добровольного увольнения. Люди досрочно уходят с комбината на пенсию, получая денежное вознаграждение — в среднем примерно двухлетний заработок. Иногда, в зависимости от стажа, и четырехлетний. Это неплохой вариант. Насколько мне известно, на других предприятиях сокращения провели гораздо более жестко», — пояснил он. Ринат Старков также отметил, что производительность труда на «АрселорМиттал Кривой Рог» намного ниже, чем у конкурентов, и в этой связи процесс добровольного увольнения сотрудников будет продолжен. «В мире принято, что на одного работника металлургического предприятия приходится около 1000 тонн выплавляемой стали. Правда, там другая структура производства, к примеру, там на балансе предприятия нет социальной сферы,- добавил он. — Это действительно не самая серьезная проблема, и социальную сферу мы даже развиваем. Вот недавно открыли новую поликлинику. Но производительность труда у нас намного ниже, чем у конкурентов, и вопрос ее подъема придется решать... В какой-то степени ситуацию с занятостью сглаживает наличие горнорудного комплекса, который будет развиваться. Поставлена задача увеличить производство руды, в том числе и для других предприятий группы».