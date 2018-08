Коломойский докупил «нефтянки»

Компания Ralkon Commercial Ltd. (Британские Виргинские о-ва), принадлежащая украинскому бизнесмену, совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, в начале октября докупила еще 0,8245% акций британской нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil&Gas (JKX). Как говорится в биржевом сообщении JKX, Ralkon Commercial Ltd. приобрела дополнительно 1 млн 415,064 тыс. акций, увеличив свой пакет до 42 млн 904,427 тыс. акций, или до 25,0000%. В настоящее время акции JKX котируются по курсу GBP3,04 ($4,85 по текущему курсу), передает «Интерфакс-Украина». В последний раз И.Коломойский докупал бумаги JKX в середине августа. Тогда он приобрел 1,7 млн акций. По состоянию на конец марта 2010 года Ralkon Commercial Ltd. принадлежало 18,1% акций JKX, Glengary Overseas Ltd. - 11,44%, Interneft Ltd. - 6,62%, BlackRock Inc. - 6,25%, НАК «Нафтогаз Украины» - 5,8%, Aberforth Partners – 3,88% и Legal & General Investment Management - 3,32%. JKX в первом полугодии 2010 года увеличила чистую прибыль на 10,6% – до $35,15 млн, ее доходы за этот период выросли на 33% – до $104,48 млн. В среднем за январь-июнь компания увеличила производство углеводородов на 15% - до 11,69 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd). В 2009 году компания получила чистую прибыль $85,24 млн, что на 9,1% превышает показатель 2008 года. Ее доход сократился на 5,1% - до $196,51 млн.