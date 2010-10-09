Янукович хочет растянуть отмену пошлин для ЕС на 15 лет

Процесс создания зоны свободной торговли с Евросоюзом не должен «потрясать экономику Украины». Об этом заявил Президент Виктор Янукович в интервью программе Шустер Live, сообщает Украинская правда. «Есть целые группы товаров очень для нас чувствительных, по которым европейцы хотят, чтобы мы отменили пошлины. Возможно, мы и пойдем на это, но сроки введения отмены этих пошлин мы растянем на 10, а может и на 15 лет», - сказал он. «Если мы уже примем такое решение, мы его будем выполнять. И этот процесс, он должен идти. Но он не должен наносить какие-то удары, потрясать экономику Украины», - отметил Янукович. «В итоге мы должны найти другие механизмы, которые будут замещать, потому что мы тоже получаем доступ к европейскому рынку. 500 миллионов потребителей...Мы не хотим иметь дискриминации на этих рынках», - заявил Президент.