Бродский хочет сделать бесплатной отчетность для предпринимателя

В Украине необходимо провести интеграцию систем электронного документооборота, существующих в различных ведомствах, а также обеспечить бесплатность сдачи предпринимательской отчетности в любые ведомства. Об этом заявил в интервью Зеркалу недели глава Госкомпредпринимательства Украины Михаил Бродский. «Мы должны сделать для предпринимателя удобную систему доступа ко всем видам государственных услуг. Сейчас у каждого ведомства свои системы электронного документооборота, которые между собой не интегрированы. Свои ключи. За все это надо платить — опять-таки коммерческим структурам, по непонятным расценкам. У меня здесь один подход: вся сдача отчетности в любые контролирующие структуры для предпринимателя должна быть бесплатной, — заявил Бродский. — Все работы по созданию электронного правительства следует проводить под контролем государства». По словам главы Госкомпредпринимательства, в данный момент над этой проблемой работает специальная правительственная комиссия под его руководством. «Премьер-министр Николай Азаров создал правительственную комиссию, куда включены представители всех министерств и которую он доверил возглавить мне, чтобы провести инвентаризацию всех систем электронного документооборота, электронной цифровой подписи и всех других аспектов построения электронного государства», — сообщил глава Госкомпредпринимательства. Бродский также сообщил, что одной из задач комиссии является обеспечить государственный контроль над соответствующими системами документооборота. «В работе комиссии участвует Служба безопасности, сейчас мы также привлечем Госслужбу спецсвязи, и задача стоит предельно ясная: поставить под контроль государства и системы документооборота, а также выдачу ключей», — сказал он.