Шварценеггер похвалился окончанием бюджетного кризиса

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поздравил жителей штата с окончанием бюджетного кризиса, который длился более ста дней, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse. «Для Калифорнии сегодня наступил поворотный день. Слишком долго правительство штата влачилось по пути финансового краха и отчаяния», - сказал Шварценеггер. Продолжил он куда более оптимистично: «Сегодня мы встанем с колен, стряхнем с себя пыль и медленно, но верно начнем двигаться назад - к процветанию, чтобы сделать наш штат, как ему и полагается быть, Золотым». Губернатор, очевидно, имел в виду неофициальное название Калифорнии - The Golden state (Золотой штат). Столь обнадеживающие заявления Шварценеггер сделал после того, как конгресс штата, в котором нет решающего большинства ни у одной из партий, принял бюджет на новый финансовый год. Финансовый документ предусматривает сокращение расходов, но не содержит упоминания о повышении местных налогов. Кроме того, калифорнийцы получат субсидии из Вашингтона. Сокращения расходов в первую очередь коснутся социально незащищенных слоев населения, которым урежут выплаты на детей, медицинское обеспечение и так далее. Бюджетные сложности Калифорния испытывает уже долгие годы, однако после краха строительного рынка в 2008 году ее экономика пострадала особенно сильно, а правительство находится в состоянии перманентного и острого дефицита средств. Калифорния является самым густонаселенным и богатым штатом США, который, если бы он был страной, стал бы шестой по объему экономикой мира. Однако ее финансы привести в порядок очень непросто, поскольку, по местной конституции, для повышения налогов или принятия бюджета требуются голоса как минимум двух третей конгрессменов.