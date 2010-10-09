«Газпром» сделает Латвии скидку

ОАО «Газпром» готово снизить цену на газ для Латвии, заверил министр экономики Артис Кампарс в интервью телеканалу LNT. По словам министра, это может произойти зимой. Кампарс указал, что его целью является долгосрочное уменьшение цен на газ, а не краткосрочное, как этого хочет «Газпром», сообщает РБК-Украина. Прежде сообщалось, что «Газпром» не идет ни на какие уступки. Так, в середине августа латвийский газовый монополист Latvijas gaze опроверг информацию СМИ о том, что будто бы с ОАО «Газпром« достигнуто соглашение о снижении цен на газ. Как сообщила тогда пресс-секретарь компании Сандра Адамсоне, окончательное соглашение не достигнуто. По ее словам, трудно предсказать, когда будет принято окончательное решение. «Мы надеемся, что в ноябре, поскольку Latvijas gaze планирует бюджет на следующий год, и этот факт имеет важное значение для составления бюджета», - сказала Адамсоне.