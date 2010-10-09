Берлускони не против просоединения немцев к «Южному потоку»

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони положительно относится к предложению об участии немецких компаний в проекте «Южный поток», сообщает Интерфакс. Сегодня на встрече с главой итальянского правительства премьер-министр РФ Владимир Путин отметил, что «немецкие энергетические компании выразили желание присоединиться к этому проекту». «Хотел бы узнать по этому вопросу твое мнение», - сказал Путин, обращаясь к Берлускони. Итальянский премьер отметил, что «Южный поток» - это большой проект, к которому Италия сразу же присоединилась. «Что касается участия других сторон, в частности, речь идет об участии одной немецкой компании, я думаю, что это абсолютно позитивный вклад», - заявил он.