Лукашенко: Китай через Беларусь может прийти в Европу

Беларусь готова предоставить КНР самые широкие возможности для инвестирования, «потому что Китай никогда не оговаривает свои инвестиции политическими условиями». Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью центральным китайским СМИ, сообщает БелаПАН. По словам Лукашенко, у Беларуси «хватает предложений» от зарубежных инвесторов. «Но я хотел бы сбалансировать и не допустить ошибки, крена в одну какую-то сторону, в сторону одного государства, — подчеркнул он. — Мне хотелось бы, чтобы здесь кроме России, Евросоюза присутствовало еще одно такое мощное государство, как Китай, наряду с Америкой». Президент заявил, что Беларусь не ошиблась, включив активы в юанях в золотовалютные резервы, хотя эта валюта пока не стала свободно конвертируемой. «Это пока не стал юань свободно конвертируемой валютой, — убежден Лукашенко. — Юань станет свободно конвертируемой валютой тогда, когда этого захочет Китай. Как только Китай этого захочет — в течение года юань станет свободно конвертируемой валютой. Экономика растет в Китае семимильными шагами еще и потому, что вы проводите очень правильную финансовую политику». Лукашенко отметил, что Китай отлично показал себя в условиях кризиса, продолжая успешно развиваться. «Сейчас мы имеем примерно те же показатели по росту, что и китайская экономика. И до кризиса мы имели точно такие же, 10—11%, как в Китае. Сейчас у нас около 8%, мы полны решимости по году на 10% выйти», — сказал глава государства. Он уверен в том, что скоро Китай будет первой экономикой мира. «И то, что мы приняли в свое время решение, привязав нашу валюту к юаню, тут, я думаю, мы тоже не ошиблись, как когда-то не ошиблись в наших отношениях с Китайской Народной Республикой, очень тесных, стратегического плана», — подчеркнул Лукашенко. Он отметил значительную поддержку, которую Китай оказал Беларуси в кризисный и посткризисный период. «Достаточно сказать, что мы сейчас прорабатываем проекты на 15 млрд долларов, которые КНР готова нам предоставить, и еще миллиард льготных кредитов», — сказал президент. По его словам, Китай может воспользоваться выгодным географическим положением Беларуси для того, чтобы прийти в Европу. «КНР понимает, что здесь ее друзья, и через Беларусь она свободно может прийти в Европу», — подчеркнул Лукашенко.