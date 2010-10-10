Украинцы тратят 8 миллиардов в год на «блестяшки» - Бродский

Стоимость документов строгой отчетности, защитных знаков и другой подобной продукции составляет около 8 миллиардов гривен в год. Об этом заявил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский в интервью изданию «Зеркало недели». «Большая часть этих денег идет не в бюджет, а на счета физических лиц, которые проживают за рубежом и платят налоги не в Украине», - уточнил он. По мнению главы Госкомпредпринимательства, одним из ключевых факторов высокой стоимости бланков для различных документов является необходимость использования голографических знаков. «Это бизнес чиновников - на любой документ ставится голограмма, чтобы продавать его не по копеечной себестоимости, а за десятки и сотни гривен», - сообщил Бродский. «Как это делается? Приходят к министру, говорят: «Ты в доле», и он подписывает приказ о применении голограмм на любой бумаге, которую данное министерство выпускает», - рассказал чиновник. По его словам, голографические элементы защиты являются в данный момент обязательными на огромном количестве государственных документов. Бродский подчеркнул, что уже направил руководству страны письмо с предложением об отмене излишних голографических защитных элементов. «Я направил президенту письмо, в котором обрисовал ситуацию и предложил отменить голографическую защиту бумажного документооборота в большинстве сфер, где в этом нет никакой необходимости», - заявил он.