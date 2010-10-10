Прокуратура не отдала предпринимателям 275 млн. грн.

С начала года органы прокуратуры Украины предотвратили незаконное возмещение НДС на сумму 275 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. По данным пресс-службы, всего в течение текущего года по результатам проведенных проверок по вопросам соблюдения требований законодательства при администрировании и возмещении НДС органами прокуратуры возбуждено 223 уголовных дела с ущербом 93,4 млн. грн. С обвинительным заключением в суд направлено 112 уголовных дел с ущербом 41,7 млн. грн. В ходе досудебного следствия возмещено 8,5 млн. грн., еще на 13,7 млн. грн. наложен арест на имущество обвиняемых. За этот же период в указанной сфере удовлетворено исков прокуроров на 218 млн. грн. Кроме того, при участии прокурора судами рассмотрено 288 дел по вопросам взыскания и возмещения НДС, возбужденных по искам других лиц. По результатам рассмотрения этих дел предотвращено недопоступление в бюджет или взыскание с государства средств на сумму 275 млн. гривен.