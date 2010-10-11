Беларусь открыла в Китае собственный технопарк

В китайском городе Чанчунь открылся белорусско-китайский технопарк. Начало данному проекту дал президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Национального павильона Китая на Всемирной выставке «ЭКСПО-2010» в Шанхае, сообщает «БЕЛТА». С инициативой создания технопарка выступил Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси в ноябре 2009 года для расширения программ научно-технического сотрудничества с КНР. Этот проект реализуется в зоне высокотехнологичного производства города Чанчунь. Около 15 предприятий, входящих в ее состав, имеют давние устойчивые связи с белорусскими научными и инновационными организациями, регулярно принимали участие в программах научно-технического сотрудничества. Так, среди совместных проектов - создание предприятия по производству медицинской лазерной техники, соглашение о создании СП по производству высокоточного электродвигателя. На первом этапе под проект выделено около 30 га земли для строительства офисных и производственных помещений, в дальнейшем возможно выделение еще 30 га. Как отметил во время церемонии открытия председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Игорь Войтов, создание технопарка означает серьезный прорыв в научно-техническом сотрудничестве двух стран. Он станет платформой для работы над совместными проектами и дальнейшим продвижением продукции не только на рынок Китая, но и соседних стран. Работа технопарка будет вестись по разработке электронных, лазерных технологий, агропромышленных, биотехнологий и других. Подобный технопарк планируется открыть и в Беларуси для создания высокотехнологичных, энерго- и наукоемких технологий. Напомним, в интервью китайским журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Китай через Беларусь может прийти в Европу.