В 2010-й без Бюджета: риски и угрозы

Несмотря на то, что в Верховную Раду проект бюджета на 2010 год поступил вовремя, депутаты так и не смогли согласовать с правительством всего комплекса задач, на решение которых должен быть направлен бюджет. В результате, начиная с ноября месяца, последовал ряд заявлений как от представителей ВР, так и от премьер-министра и вице-премьеров о том, что бюджет на следующий год будет принят только после президентских выборов в январе 2010 года.



20 ноября Верховная Рада отправила законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» в Кабмин на доработку. За соответствующее постановление проголосовал 241 народный депутат: 171 депутат от Партии регионов, 23 - от НУНС, 27 - от КПУ, 19 депутатов от Блока Литвина и 1 внефракционный депутат. Фракция БЮТ за это постановление не голосовала.



27 ноября вице-спикер ВР и депутат от фракции БЮТ Николай Томенко заявил: «Полноценный бюджет, предусматривающий, как нам жить в течение следующего года, скорее всего, будет принят по результатам первого квартала следующего года».



7 декабря его поддержал спикер парламента, глава именного блока – Владимир Литвин: «Надо четко осознать то обстоятельство, что до завершения президентских выборов бюджета не будет». При этом г-н Литвин выразил убеждение, что необходимо «прекратить уговоры друг друга, а говорить об ответственности за отсутствие бюджета, поскольку две недели истекли, а документ в Верховную Раду не поступил, что является абсолютно ненормальным явлением».



В ответ на это заявление спикера премьер-министр Юлия Тимошенко отметила, что новый Бюджетный кодекс и закон о Госбюджете-2010 будут приняты сразу после завершения президентских выборов. «Для нас не составляет никакой сложности на следующем заседании правительства еще раз проголосовать Бюджетный кодекс и закон о бюджете, и подать в Верховную Раду», - сказала она.



Очевидно, точку в вопросе о принятии бюджета-2010 до Нового года поставил первый вице-премьер-министр. Александр Турчинов заявил, что Кабмин не внесет в парламент измененный проект государственного бюджета на 2010 год, пока не получит предложений по его изменению от… самого же парламента. «В нарушение Бюджетного кодекса мы не получили выводов и предложений Верховной Рады, в каком же направлении нам этот закон изменять. И пока мы не получим выводов бюджетного комитета, которые утверждены решением Верховной Рады, мы не можем нарушать Бюджетный кодекс и реформировать закон так, как это вздумается правительству», - сказал он на заседании согласительного совета в понедельник 14 декабря.



Что же произойдет в том случае, если страна вступит в следующий год без принятого бюджета? Согласно закону, она продолжает жить по старому бюджету, со всеми вытекающими проблемами и рисками. При этом Кабмин в «ручном режиме» вынужден будет распределять средства на незапланированные в бюджете предыдущего года, но, тем не менее, насущные текущие расходы. Возможностей же для привлечения сторонних средств при непринятом бюджете у правительства практически не будет.



Риски ручного управления



В первую очередь под удар попадают самые социально не защищенные слои населения – пенсионеры и малообеспеченные. Поскольку исполнение бюджета предыдущего года дает Кабмину формальный повод не повышать ни прожиточный минимум, ни размер социальных выплат. Да, Кабмин может провести повышение социальных стандартов и выплат своим постановлением, но выполнить его сможет только в том случае, если появятся дополнительные поступления в казну.



Дефицит финансирования также испытает на себе и Пенсионный фонд. В проекте бюджета-2010 было запланировано более 57 млрд грн трансфертов из государственного бюджета. Хватит ли средств, получаемых Пенсионным фондом, на покрытие всех объемов текущих платежей, сказать сложно, но трудности могут возникнуть. В первую очередь это выльется в задержку выплат пенсий.



Следующими пострадают различные категории льготников. Поскольку денег на компенсацию проезда, питания, санаторно-курортного лечения будет столько же, как и в прошедшем году. С учетом инфляции – та же по размеру сумма позволит получить намного меньшее количество услуг. Напомним, что только за 10 месяцев 2009 года инфляция превысила 10,5%.



Желающие получить субсидии на оплату услуг ЖКХ также могут столкнуться с проблемами, поскольку за 2009 год стоимость их возросла, а объем компенсационных выплат (по меньшей мере, до конца 1-го квартала 2010 г.) останется прежним.



Под угрозой срыва окажутся государственные и правительственные программы, поскольку приоритетность и степень их финансирования зависит в первую очередь от бюджета. При отсутствии такового действующее законодательство позволяет Минфину решать эти вопросы самостоятельно. Но там, где есть деньги, но нет жесткой регламентации относительно порядка их трат, всегда найдется место коррупции.



Обеспечение своевременного обслуживания государственного долга также окажется под угрозой. При этом могут пострадать как внутренние кредиторы - держатели ОВГЗ со сроками погашения, заканчивающимися в первом-втором кварталах 2010 года, так и внешние кредиторы. За счет каких средств будут осуществляться текущие платежи и погашение основной части долга – непонятно. Напомним, что прямой и гарантированный государством долг Украины в период с января по октябрь 2009 года вырос почти в 1,5 раза. Следовательно, его обслуживание в 2010 году будет стоить намного больше, чем в 2009-м.



Тревогу также вызывает текущее финансовое положение государственных корпораций – «Укравтодора», НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниці», долговые обязательства которых по размеру практически равны внутреннему долгу Украины и составляют, по разным экспертным оценкам, 90-100 млрд грн. В случае наступления ситуации технического дефолта, в которой две корпорации уже побывали в 2009 году, возможность поддержки со стороны государства при отсутствии бюджета на 2010 год будет существенно ограничена.



В свою очередь, финансирование местных бюджетов из центрального останется на уровне предыдущего года. Следовательно, по меньшей мере зимой, местные бюджеты будут вынуждены изыскивать внутренние источники финансирования для решения текущих проблем. Если зима будет теплой – это, может, и удастся без проблем. В случае же холодной зимы и возможных сложностей с обеспечением работы инфраструктуры городов и сел, текущие проблемы придется решать в «пожарном» порядке.



Нерешенным остается вопрос с финансированием объектов, которые строятся в преддверии Евро-2012. Ко всем сложностям с выделением дополнительных ассигнований добавятся проблемы и с текущими расчетами. В результате тема о срыве проведения футбольного чемпионата снова может стать актуальной. Пойдет ли УЕФА навстречу Украине в очередной раз – сказать не смог бы и Нострадамус.



Об инновационных проектах и их финансировании можно в принципе забыть.



Угроза выборам?



Наконец, самое интересное: в бюджете на 2009 год никаких расходов на президентские выборы не запланировано. По мнению заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, наибольшей угрозой для избирательного процесса являются финансовые проблемы Центральной избирательной комиссии. Да, Кабмин может принять решение о выделении средств своим постановлением, но вот будут ли найдены эти деньги вовремя и в полном объеме?



Напомним, что 29 июля 2009 года ЦИК определила общий объем средств, требуемых для президентских выборов, в 1 млрд. 744 млн 300 тыс грн. Причем 85% этой суммы составляют расходы на оплату труда членов избирательных комиссий и привлеченных специалистов. После принятия закона о повышении социальных стандартов эта сумма увеличилась еще на 122 млн грн. То есть выборы обойдутся почти в 2 млрд грн. Откуда их взять? Ведь совсем недавно Президент, ВР и Кабмин не смогли договориться относительно выделения вдвое меньшей суммы на борьбу со «свиным» гриппом.

Следовательно, угроза срыва выборов по финансовым причинам существует. Как сумеет решить эту проблему Кабмин, покажет время. Но уже сейчас понятно, что делать это он должен в ближайшие дни, так как до выборов остается всего месяц, а формирование участковых избирательных комиссий должно начаться вовремя – то есть уже сейчас.