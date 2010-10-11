В Украине увеличилось производство автобусов и уменьшилось - легковых авто

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре т. г., по оперативным данным, сократилось на 15,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 47,838 тыс. штук. Такие данные приводят Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», пишет УНИАН. По данным ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-сентябре т. г. увеличилось в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 1920 штук. Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине за 9 месяцев т. г. увеличилось в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 732 штук. Напомним, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, - до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, - до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.