Колесников поставит в равные условия супермаркет и бабушку на базаре

В новом Налоговом кодексе малому бизнесу не будут предоставляться какие-либо преференции. Об этом в интервью «Коммерсант-Украина» заявил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников. «Мы не предусматриваем налоговых преференций малому бизнесу. Потому что, если в одном поле существуют два разных по налогообложению субъекта, один из них будет банкротом. Недавно Михаил Бродский проводил совещание с владельцами супермаркетов. Они говорят: мы платим налог на прибыль, подоходный налог, в пенсионный фонд, а вокруг нас 100 киосков, которые ничего не платят. Как мы можем конкурировать? Все субъекты предпринимательской деятельности, начиная с Auchan и заканчивая бабушкой на базаре, должны платить одинаковые налоги. Иначе это недобросовестная конкуренция», - заявил Колесников. В то же время он отметил, что предприниматели, работающие на едином налоге, ничего не дают для государства. «Единоналожники в Украине работают уже более десяти лет. Какие отрасли выросли у нас за это время так, как в Турции? Я не против того, чтобы малый бизнес работал без налогов, но тогда все должны работать без налогов. Продажа печенья в супермаркете и на базаре не отличается», - сказал вице-премьер. Говоря о том, за счет чего же люди могут заработать себе на нормальную жизнь, Колесников отметил, что нужно повышать людям зарплаты на предприятиях. «Я не знаю в новейшей истории людей, которые бы обогатились на базаре – даже в Турции. Богатство достигается блестящим образованием и пониманием современного бизнеса. На базаре – продадите вы 100 джинсов или 150 – вы не обогатитесь. Проблема в низких зарплатах в реальном секторе экономики – машиностроении, металлургии, угольной промышленности. Сейчас намечается масштабная модернизация в металлургии, и зарплаты там станут намного выше. Тогда возникнет и цивилизованный сектор услуг – чем большую зарплату будут получать на меткомбинатах, тем выше будет потребность в прачечных, автомойках и ресторанах. А если все будут заниматься малым бизнесом, то где заработать деньги, чтобы потратить их в ресторанах? На базаре? Так не бывает. Я не вижу ущемления малого бизнеса в новом Налоговом кодексе. Да, с 500 тыс. до 300 тыс. грн снижена планка для единоналожников. Но это – 1000 грн в день. Попробуйте наторгуйте такую сумму с одним выходным в неделю», - отметил вице-премьер. Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении поданный правительством проект Налогового кодекса.