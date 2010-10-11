«НИБУЛОН» ставит новую веху в экономическом возрождении Полтавщины

Компания «НИБУЛОН» открыла новый, усовершенствованный зерновой комплекс в селе Марьяновка Гребенковского района Полтавской области. Это уже шестой объект компании, построенный в данном регионе и в условиях финансового кризиса. Единовременно в нем можно хранить до 76,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Мощности по суточной отгрузке на железнодорожный транспорт составляют 4 тыс. тонн. Столько же зерна элеватор может принимать в течение суток. «Такие компании как «НИБУЛОН», будут получать достаточную поддержку государства, тем более – в рамках экономических реформ, реализующихся в стране», - сказал на церемонии открытия комплекса первый заместитель министра аграрной политики Украины Сергей Мельник. Он подчеркнул, что каждый новый объект «НИБУЛОНа» в совокупности дает уникальный экономический и социальный эффект. «Сегодня в Марьяновке построен такой производственный комплекс, уже почти на сто человек меньше безработных, на сто семей, которые не будут нуждаться в помощи государства, а наоборот – будут укреплять само государство. А потому мы считаем, что такие компании, как «НИБУЛОН», сегодня имеют перспективы развития, и мы обязательно будем дело такое поддерживать», - заявил Мельник. В свою очередь глава Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко поблагодарил руководство «НИБУЛОНа» за плодотворное сотрудничество и призвал к совместной работе не только в сфере переработки, хранения и транспортировки, но и выращивания зерна. «Я думаю, что «НИБУЛОН» пришел на нашу землю всерьез и надолго. Я думаю, что у него амбициозные планы по выращиванию зерновых, и мы ему в этом будем помогать», - сказал Удовиченко. Он добавил, что деятельность компании поддерживают на высочайшем государственном уровне. «Президент знает обо всем, что происходит не только в государстве, но и в Полтавской области. Он был на открытии первого элеватора (компании «НИБУЛОН» - ред.) в Решетиловке. Тогда он еще не был Президентом, но уже тогда одобрительно отзывался об этом инвестиционном проекте», - отметил глава Полтавской облгосадминистрации. Удовиченко акцентировал на том, что «НИБУЛОН» - практически единственная в Украине компания, работающая в колоссальном формате инвестиций и возводящая рекордное количество объектов в аграрном секторе. «Я думаю, что этот инвестпроект смело можно назвать национальным. И не ошибется никто. Так это оценивает руководство правительства и руководство государства», - отметил он. Генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский в ответ поблагодарил руководство Полтавской области за создание комфортных инвестиционных условий. По его словам, Полтавщина – пока единственный в Украине регион, где при вводе в эксплуатацию нового объекта выдается сертификат соответствия. Вадатурский сообщил, что данный элеватор имеет усовершенствованный лабораторный комплекс. «Мы сделали все, чтобы среди нововведенных объектов эта лаборатория была лучшей на Полтавщине. И каждый следующий объект мы строим лучше предыдущего. Мы совершенствуемся, растем, развиваемся. Мы делаем все, чтобы создать условия для работающих и все необходимое для гарантий качественного обслуживания аграриев», - отметил он. Жителям села «НИБУЛОН» подарил более 1,5 км новой полностью освещаемой дороги, около 4 км нового и отремонтированного водопровода, реконструкцию насосной станции и компьютерный класс для школы. В скором времени компания проведет газ и горячую воду к местному ФАПу, отремонтирует Дом культуры, построит детский сад и реконструирует парковую зону. А на элеваторе откроет пекарню, которая обеспечит жителей села качественным свежим хлебом. Вадатурский добавил, что в планах компании – строительство еще около миллиона тонн элеваторных мощностей в разных областях Украины. Он поблагодарил руководство Минагрополитики и областей, где компания строит свои объекты. Присутствовавший на церемонии открытия элеватора гендиректор Украинской Аграрной конфедерации Сергей Стоянов, отметил, что пример «НИБУЛОНа» должен показать руководству государства и областей потенциал эффективности прозрачного и конкурентного бизнеса в Украине. «Пример «НИБУЛОНа» демонстрирует, как можно в условиях, я считаю, отвратительного инвестиционного климата, зарабатывать деньги и вкладывать их в собственное развитие. У него выстроена правильно вся бизнес-цепочка, и это дает ему возможность давать большие цены. То есть он несет на покупку зерна большие затраты, и при этом он развивается», - сказал Стоянов. Он отметил, что государству следует немедленно пересмотреть политику регулирования в отношении стратегической отрасли и социально ответственного бизнеса. «То, что делает «НИБУЛОН», он это делает вопреки отсутствию надлежащей помощи со стороны государства. Мы сегодня видели, как люди просят тут, в Марьяновке, построить школу, построить детский сад. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить детский сад? Я вам скажу, что можно было построить несколько детских садов на те 2 миллиона, которые потерял «НИБУЛОН» в результате кошмарных простоев судов, которые мы видим с конца июля этого года», - отметил он. Необходимость улучшения бизнес-климата в Украине упомянул и Удовиченко. «Здесь необходимо создать климат, условия. Так, чтобы люди сюда не приходили и не мучились с разрешительными вещами, чтобы они понимали, что их ждут, им создают условия. А для этого нужно в первую очередь больше думать о государстве, обществе, а меньше – о собственном кармане, и как говорится – каленым железом выжигать тех, кто хочет получить 5 копеек за справки. Этого у нас еще хватает и с этим надо бороться», - заявил он. Уже 14 октября «НИБУЛОН» планирует еще одно знаменательное событие в Полтавской области – отправку первого несамоходного судна с зерном с терминала в Градижске. А в Николаевской области – закладку серии речных зерновых комплексов на Южном Буге, которые положат начало возрождению реки как транспортной артерии.