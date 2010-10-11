«НИБУЛОН» ставит новую веху в экономическом возрождении Полтавщины

11 октября 2010, 12:37

Компания «НИБУЛОН» открыла новый, усовершенствованный зерновой комплекс в селе Марьяновка Гребенковского района Полтавской области. Это уже шестой объект компании, построенный в данном регионе и в условиях финансового кризиса. Единовременно в нем можно хранить до 76,8 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Мощности по суточной отгрузке на железнодорожный транспорт составляют 4 тыс. тонн. Столько же зерна элеватор может принимать в течение суток. «Такие компании как «НИБУЛОН», будут получать достаточную поддержку государства, тем более – в рамках экономических реформ, реализующихся в стране», - сказал на церемонии открытия комплекса первый заместитель министра аграрной политики Украины Сергей Мельник. Он подчеркнул, что каждый новый объект «НИБУЛОНа» в совокупности дает уникальный экономический и социальный эффект. «Сегодня в Марьяновке построен такой производственный комплекс, уже почти на сто человек меньше безработных, на сто семей, которые не будут нуждаться в помощи государства, а наоборот – будут укреплять само государство. А потому мы считаем, что такие компании, как «НИБУЛОН», сегодня имеют перспективы развития, и мы обязательно будем дело такое поддерживать», - заявил Мельник. В свою очередь глава Полтавской облгосадминистрации Александр Удовиченко поблагодарил руководство «НИБУЛОНа» за плодотворное сотрудничество и призвал к совместной работе не только в сфере переработки, хранения и транспортировки, но и выращивания зерна. «Я думаю, что «НИБУЛОН» пришел на нашу землю всерьез и надолго. Я думаю, что у него амбициозные планы по выращиванию зерновых, и мы ему в этом будем помогать», - сказал Удовиченко. Он добавил, что деятельность компании поддерживают на высочайшем государственном уровне. «Президент знает обо всем, что происходит не только в государстве, но и в Полтавской области. Он был на открытии первого элеватора (компании «НИБУЛОН» - ред.) в Решетиловке. Тогда он еще не был Президентом, но уже тогда одобрительно отзывался об этом инвестиционном проекте», - отметил глава Полтавской облгосадминистрации. Удовиченко акцентировал на том, что «НИБУЛОН» - практически единственная в Украине компания, работающая в колоссальном формате инвестиций и возводящая рекордное количество объектов в аграрном секторе. «Я думаю, что этот инвестпроект смело можно назвать национальным. И не ошибется никто. Так это оценивает руководство правительства и руководство государства», - отметил он. Генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский в ответ поблагодарил руководство Полтавской области за создание комфортных инвестиционных условий. По его словам, Полтавщина – пока единственный в Украине регион, где при вводе в эксплуатацию нового объекта выдается сертификат соответствия. Вадатурский сообщил, что данный элеватор имеет усовершенствованный лабораторный комплекс. «Мы сделали все, чтобы среди нововведенных объектов эта лаборатория была лучшей на Полтавщине. И каждый следующий объект мы строим лучше предыдущего. Мы совершенствуемся, растем, развиваемся. Мы делаем все, чтобы создать условия для работающих и все необходимое для гарантий качественного обслуживания аграриев», - отметил он. Жителям села «НИБУЛОН» подарил более 1,5 км новой полностью освещаемой дороги, около 4 км нового и отремонтированного водопровода, реконструкцию насосной станции и компьютерный класс для школы. В скором времени компания проведет газ и горячую воду к местному ФАПу, отремонтирует Дом культуры, построит детский сад и реконструирует парковую зону. А на элеваторе откроет пекарню, которая обеспечит жителей села качественным свежим хлебом. Вадатурский добавил, что в планах компании – строительство еще около миллиона тонн элеваторных мощностей в разных областях Украины. Он поблагодарил руководство Минагрополитики и областей, где компания строит свои объекты. Присутствовавший на церемонии открытия элеватора гендиректор Украинской Аграрной конфедерации Сергей Стоянов, отметил, что пример «НИБУЛОНа» должен показать руководству государства и областей потенциал эффективности прозрачного и конкурентного бизнеса в Украине. «Пример «НИБУЛОНа» демонстрирует, как можно в условиях, я считаю, отвратительного инвестиционного климата, зарабатывать деньги и вкладывать их в собственное развитие. У него выстроена правильно вся бизнес-цепочка, и это дает ему возможность давать большие цены. То есть он несет на покупку зерна большие затраты, и при этом он развивается», - сказал Стоянов. Он отметил, что государству следует немедленно пересмотреть политику регулирования в отношении стратегической отрасли и социально ответственного бизнеса. «То, что делает «НИБУЛОН», он это делает вопреки отсутствию надлежащей помощи со стороны государства. Мы сегодня видели, как люди просят тут, в Марьяновке, построить школу, построить детский сад. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить детский сад? Я вам скажу, что можно было построить несколько детских садов на те 2 миллиона, которые потерял «НИБУЛОН» в результате кошмарных простоев судов, которые мы видим с конца июля этого года», - отметил он. Необходимость улучшения бизнес-климата в Украине упомянул и Удовиченко. «Здесь необходимо создать климат, условия. Так, чтобы люди сюда не приходили и не мучились с разрешительными вещами, чтобы они понимали, что их ждут, им создают условия. А для этого нужно в первую очередь больше думать о государстве, обществе, а меньше – о собственном кармане, и как говорится – каленым железом выжигать тех, кто хочет получить 5 копеек за справки. Этого у нас еще хватает и с этим надо бороться», - заявил он. Уже 14 октября «НИБУЛОН» планирует еще одно знаменательное событие в Полтавской области – отправку первого несамоходного судна с зерном с терминала в Градижске. А в Николаевской области – закладку серии речных зерновых комплексов на Южном Буге, которые положат начало возрождению реки как транспортной артерии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять