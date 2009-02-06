Что заменит доллар?

6 февраля 2009, 16:16

Форум в Давосе не выдал ничего нового в противостоянии финансовому кризису, а эксперты все чаще признают, что рецептов, которых ждут от ключевых стран - виновников кризиса, не существует. Как результат, на рынок возможных сценариев выводятся идеи, которые пару лет назад обсуждались лишь смелыми учеными. На прошлой неделе план, который еще несколько лет назад рисковал быть зачисленным в «апокрифы», озвучил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он расшифровал свои инициативы о необходимости отказа от доллара в пользу новой мировой валюты.

Выступление Назарбаева в «Российской газете» от 2 февраля содержит мысли, многие из которых неоднократно озвучивали представители антиамериканских сил и левые интеллектуалы. Сегодня под ними подписался президент государства, которого нельзя заподозрить в неприятии рыночной экономики. Это не размышления, а манифест – Назарбаев призывает строить новый мировой порядок, а капитализм сменить «акметализмом», более высоким укладом, основанным на новой финансовой системе, регулируемой несколькими региональными эмиссионными центрами. Первое заявление о необходимости создания новой мировой валюты казахский президент сделал на форуме в Дели, и логично бы было расшифровать смелый призыв на форуме в Давосе. Но в Швейцарии он скорее был бы поддержан участниками антидавосских выступлений, чем мировыми лидерами, которые все еще находятся в парадигме спасения существующей мировой системы капитализма, и вряд ли готовы перевести долларовые сбережения в новую, предлагаемую Назарбаевым валюту – транзитал. Спасать существующую систему порочно, уверен казахский президент – она дефективна, и мир стал жертвой заложенного в ней дефекта: «Этот мир мы по привычке называем мировым капитализмом. Хотя уже понимаем, что тот дефектный капитал, который оперирует дефектной валютой, правильнее и честнее было бы называть его истинным именем, например, "дефектал". Грядущий уклад Нового мира, движимый новым мировым "акметалом", автор манифеста предложил называть "акметализмом". Назарбаев предлагает снять (или хотя бы перераспределить) мировую нагрузку со старой дефектной системы мировой валюты, перенеся ее на систему региональных и континентальных Эмиссионных центров наднациональных межгосударственных валютно-расчетных единиц. Владельцам старого "дефектного" капитала предлагается своевременно конвертировать свои активы в "транзитал", который должен стать «Ноевым ковчегом» для активов, которые могут быть уничтожены в результате обвала доллара. Процесс этот должен быть согласованным, и выход на «график замены денег» - одно из предложений главного казаха. 7 тезисов Назарбаева точно не придутся по душе в США, так как фактически это набор аргументов «против доллара», которые уже были озвучены неоднократно. Но у Назарбаева они собраны вместе и использованы для более широких выводов, а главное, введены «неологизмы», которые претендуют занять почетное место при описании нового мирового порядка. Так, доллар назван "дозаконным", поскольку эта мировая валюта появилась де-факто до появления мирового закона, с точки зрения которого могла бы определяться ее законность де-юре. «Валюта Нового мира должна существовать на базе всемирного Закона о мировой валюте, ясно, что в качестве мировой валюты непродуктивно использовать национальную валюту любого государства мира» - предлагает Назарбаев. Казахский президент в очередной раз напомнил, что «существующий рынок мировой валюты явно не обеспечивает равные права всем ее возможным эмитентам и на сегодня не является цивилизованным». Учитывая, что система эмиссии мировой валюты является абсолютно бесконтрольной, и эмитенты мировой валюты (тут Назарбаев не называет США, но сомнений в адресате критики нет) не несут никакой ответственности ни перед кем из ее основных субъектов-пользователей. В результате нет механизма спроса с виновников кризиса. Назарбаев резюмирует: «Практические результаты работы системы мировой валюты привели к тому, что само существование процветающего мирового капитала и стабильного мирового развития (как и единой мировой валюты) сегодня находится под угрозой. Это явное свидетельство ее полной неэффективности». Директор центра «София» Андрей Ермолаев, считает, что выступление Назарбаева по содержанию далеко не революционно: «Об этом уже давно говорят и такой переход на региональные валюты наиболее вероятный сценарий – мир на пороге нового финансового цикла, ясно, что будет основана новая мировая финансовая система. Казахстан, скорее всего, надеется попасть в число основателей новой системы, и заявку на это сделал Назарбаев». Дмитрий Выдрин считает, что Назарбаев опережает время, и главная проблема в том, как быстро и какое количество лидеров государств он сможет убедить присоединиться к реализации своего плана. Виктор Небоженко высоко оценивает казахского президента за стратегический подход и то, что выход из кризиса он ищет не внутри страны, чего не понимают у нас в Украине. Свою концепцию Назарбаев озвучил в «Российской газете». Означать это может лишь то, что ближайшая цель глобальных инициатив - завербовать в свои сторонники российскую элиту. Назарбаев напомнил, что 5 лет назад предлагал создать единицу расчета между евразийскими государствами – «алтын». Такие региональные платежные единицы должны по идее Назарбаева заменить существующую систему доллара. Украинские эксперты Андрей Ермолаев, Владимир Фесенко и Виктор Небоженко сошлись на том, что в сторону Украины эта инициатива не обращена, и в числе основателей каких-либо региональных эмиссионных центров нас не видят. По мнению директора института экономики НАН Украины Валерия Гееца, такая позиция проигрышна, а, учитывая, что появление системы региональных валют лишь дело времени, Киеву необходимо пытаться участвовать в подобных инициативах. Манифест Назарбаева добавляет интриги будущему саммита ЕврАзЭС (Таможенного Союза) в Москве. Назарбаев – второй по силе лидер на постсоветском пространстве, идеолог интеграции в Евразии, не преминет предложить новые интеграционные инициативы Российской федерации, Беларуси и Казахстана. Глава центра «Пента» Владимир Фесенко напомнил, что казахский президент всегда занимал позицию интегратора, будь-то Евразия или СНГ. Сейчас Назарбаев готов работать над созданием «регионального эмиссионного Центра валюты нового качества, которая могла бы взять на себя функцию Евразийской наднациональной расчетной единицы (ЕНРЕ). Подобная единица, уверен президент Казахстана, в силу особого и уникального состава своих эмитентов (страны ЕврАзЭС и ШОС и близкие к ним Индия и Пакистан) могла бы тесно и органично вписаться одновременно как в европейскую зону евро, так и в другие региональные зоны наднациональных валютно-расчетных единиц. Возможно, на саммите ЕврАзЕС речь пойдет о создании, срочном создании единой валюты – до того, как начнется обрушение доллара и дестабилизация всей мировой валютной системы (апокалипсические настроения Назарбаева прослеживаются в его статье). Независимо от результата назарбаевских инициатив, можно говорить как минимум о том, что президент Казахстана забросил еще один пробный снежок в сторону доллара, который может привести к лавине, которая окончательно подкосит доверие к американской валюте. Директор Института экономики и прогнозирования господин Геец уверен, что от Назарбаева следует ожидать и других антикризисных инициатив. «Мы недооценивали тот интеллектуальный потенциал, который за постсоветские года был создан в Казахстане. Они обеспечили себя национальными кадрами, которые обучили за рубежом, и за высказываниями Назарбаева стоит работа институтов, получающих нормальное государственное финансирование».

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