Нобелевский комитет назвал трех лауреатов премии по экономике

Сегодня, 11 октября, Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области экономики. Ими стали американцы Питер Даймонд и Дэйл Мортенсон и британец Кристофер Писсаридес. Ученые получили награду за исследования рынков с моделями поиска. Вручением премии по экономике завершилась так называемая Нобелевская неделя, которая стала 109-й по счету. Напомним, награду в области медицины и физиологии получил британский ученый Роберт Эдвардс, который в 1950-х годах разработал методику искусственного оплодотворения яйцеклеток вне тела женщины. Во вторник были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физики. Ими стали ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм, которые в настоящее время работают в Великобритании. В среду Нобелевскую премию в области химии получили американец Ричард Хек, а также японцы Эити Негиси и Акира Судзуки. В четверг был назван лауреат в области литературы - перуанец Марио Варгас Льоса. В пятницу был объявлен лауреат Нобелевской премии мира - китайский диссидент Лю Сяобо, который в настоящее время находится в тюрьме. Победители в каждой из номинаций получат по 10 миллионов шведских крон (около $1,5 млн).