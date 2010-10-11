Янукович хочет немедленно покончить с бюрократией

Премьер-министр Украины Николай Азаров отчитался Президенту Виктору Януковичу об экономической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Согласно сообщению, Азаров ознакомил Януковича с решениями по уменьшению количества разрешений и лицензий, принятых на последнем заседании Комитета по экономическим реформам. «Крайне необходимо, чтобы эти вопросы решались как можно скорее. А те руководители, которые тормозят этот процесс сегодня, - по ним надо делать жесткие выводы. Я об этом уже говорил: оставлять бюрократическую систему, которая существовала годами, мы не должны. Нам нужно покончить», - заявил Президент. В докладе Азаров подчеркнул, что ситуация «стабильная, бюджет выполняется». Вместе с тем премьер отметил, что есть определенные проблемы с наполнением Пенсионного фонда, связанные прежде всего с уклонением от уплаты налогов и обязательных взносов в ПФ. Николай Азаров сообщил, что Правительство разрабатывает меры, которые должны изменить ситуацию к лучшему в ближайшее время.