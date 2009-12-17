В чьей тумбочке деньги на строительство Запорожского мостового перехода?..

Так произошло и со строительством в Запорожье автотранспортного мостового перехода. Он должен был решить проблему связи правобережной части города, где проживает более 300 тыс. человек, с левобережной – местом расположения большинства промышленных предприятий и производственных комплексов. Все это было утверждено Государственным комитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Согласно проекту, возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение 8 лет. Но, как говорится, не тут-то было… За последние 5 лет на сооружение мостовых переходов поступило 987,7 млн. грн., что составляет 39,6% общего объема средств, выделенных за это время региону в качестве госинвестиций в капитальное строительство. В последнее время особо остро стал вопрос долга перед мостостроителями. Они заявляют, что с августа не получают зарплату и в связи с этим намерены приостановить строительство автотранспортной магистрали через Днепр. 14 декабря на официальном портале Запорожской городской власти появилась информация под заголовком «Запорожские мостостроители заявляют, что «Мостобуд» задолжал им зарплату». В частности, цитируется мэр Запорожья Евгений Карташов: «Я поручил разобраться, кто задерживает зарплату. Все формы работ, которые были закрыты заказчиком стройки – УКСом горисполкома – профинансированы». При этом Е.Карташов напомнил, что на совещании, которое состоялось в Запорожской мэрии неделю назад, представители «Мостобуда» заверили: получив 30-миллионный транш от Кабмина, в первую очередь, выплатили долги по зарплате мостостроителям». Неделей раньше на этом же портале была опубликована информация о том, что «премьер-министр Украины Юлия Тимошенко своё обещание сдержала: 50 миллионов гривень, выделенные Кабмином на продолжение строительства, в Запорожье пришли вовремя. Вместе с подрядчиками, заказчики строительства распределили этот транш до копейки. В первую очередь, выплатили долги по зарплате мостостроителям». Между тем, мостостроители стоят на своем – денег не получали… Генподрядчик строительства ОАО «Мостобуд» не скрывает удивления. «Обе информации, размещенные на портале запорожской мэрии, мягко говоря, некорректны, - заявил советник председателя наблюдательного совета «Мостобуда» по связям со СМИ Виктор Коробков. – Механизм поступления денег на строительство предусматривает, что средства из бюджета целевым назначением поступают вначале в Запорожье, оттуда – в «Мостобуд», а строители уже перечисляют деньги смежникам, субподрядчикам, поставщикам и, в том числе, на зарплату работникам. 50 миллионов гривень, которые Юлия Владимировна пообещала запорожцам, действительно своевременно поступили на счета запорожского казначейства. Деньги в Запорожье зашли двумя траншами: 30 и 20 миллионов гривень». 25 ноября «Мостобуд» получил из Запорожья 27,7 млн. грн. от первого транша. 26 ноября эту же сумму компания перечислила на нужды строительства. Второй транш до сих пор «висит» на счетах запорожского казначейства, хотя местное руководство заверяло, будто деньги поступят к мостостроителям не позднее 8 декабря, отметил В.Коробков. «4 декабря мэром Запорожья Е.Карташовым и руководством «Мостобуда» был утвержден и подписан Протокол соглашения об использовании капиталовложений, выделенных на строительство автомагистрали через Днепр в Запорожье в ноябре 2009 года. Средства распределены на оплату железобетонных балок, мостовых конструкций, строительных и горюче-смазочных материалов, работы механизмов, техники, оборудования. Осуществлена предоплата изготовления специальной арматуры, которую в Украине не производят. Также была предусмотрена выплата 5,5 млн. грн. на погашение зарплатных долгов всем, занятым на строительстве, а не только работающим непосредственно в Запорожье», - пояснил советник главы наблюдательного совета компании. Как отметил В.Коробков, местные власти отлично проинформированы о том, что запорожская стройка объединяет труд многотысячного коллектива мостостроителей, проектировщиков, сметчиков, представителей других специальностей. Знают в Запорожье и о том, что выделенных 5,5 млн. грн. на погашение всех зарплатных долгов не хватило. Для того, чтобы закрыть долги только за июль, «Мостобуду» пришлось увеличить эту сумму до 5,9 млн. грн., которая в тот же день перечислена. К тому же, сегодня почему-то замалчивается, что первое полугодие финансирования запорожской стройки не было вообще, и мостостроители возводили автомагистраль за свой счет. По сути, Запорожье задолжало не компании, а каждому работнику 5-тысячного коллектива «Мостобуда», которые все это время недополучали деньги и фактически из собственного кармана обеспечивали продолжение строительства. В результате неплатежей не только в Запорожье, но и на всех других объектах «Мостобуда» имеет место задолженность по зарплате с августа. В компании не считают справедливым, когда строительство запорожского объекта обеспечивают несколько тысяч работников, а получать зарплату будут лишь две сотни человек. Долги надо отдавать всем, подчеркнул В.Коробков. По его словам, даже в условиях жесткого кризиса «Мостобуд» не производит массового увольнения работников, а, наоборот, стремится сохранить каждого. Мостовики с пониманием относятся к тому, что сегодня им не начисляют премии, хотя это существенно сказалось на привычной для них сумме финансового вознаграждения. Тем не менее, мостостроители продолжают работать добросовестно. На вопрос, будут ли, как было заявлено, на этой неделе закрыты августовские долги по зарплате, он ответил: «Обязательно будут. Если из Запорожья поступит находящийся на их счетах второй транш уже выделенных бюджетных денег. «Мостобуд» должен получить из этих средств порядка 14 миллионов гривен. Распределение суммы также до копейки согласовано с мэрией. В том числе, 3 миллиона предусмотрено на выплату августовской зарплаты. По поступлению очередных средств задолженность будет закрываться дальше (днями парламент проголосовал за выделение запорожской стройке еще 500 миллионов грн. – ред .). И не надо заниматься по этому поводу популизмом. Если пустить все деньги на зарплату, и при этом не закупать стройматериалы, технику, энергию – на запорожском строительстве можно ставить крест. Город останется без мостов, а мостостроители – без работы». «Чиновникам пора бы научиться предоставлять СМИ правдивую, полную и ответственную информацию, - отметил В.Коробков. – А она такова: у каждого участника строительства есть свои обязательства – строители обязались строить, а заказчики оплачивать стройку. Несмотря на это, полгода запорожские мосты возводились за счет мостостроителей. Теперь, когда государство сумело найти деньги, в регионах почему-то тормозят финансирование и рассказывают: кому из мостовиков надо платить зарплату, а кто подождет. Не надо плодить разного рода следственные комиссии, не надо валить с больной головы на здоровую. Чиновники на региональном уровне должны разобраться между собой и принять решение. Тоскливо слушать, когда из мэрии объясняют «Мостобуду», будто в местном казначействе не поднимают телефонную трубку, а прессе и строителям рекомендуют искать ведьм там, где их нет. В понедельник мэр Запорожья публично дал два дня, чтобы разобраться, кто задерживает зарплату, а «если средства так и не будут найдены, городские власти Запорожья намерены обратиться в прокуратуру», заявил Е.Карташов. Надо полагать, уже сегодня обещанные деньги из Запорожья поступят на счет «Мостобуда». Компания гарантирует, что все до копейки в тот же день уйдет на продолжение строительства… Если бы у «Мостобуда» было поменьше ответственности, наверное, правильнее было бы вести себя с подобными заказчиками адекватно», - прокомментировал ситуацию советник председателя наблюдательного совета компании. Вроде можно успокоиться - ситуация разрешается. Впрочем, второй день истекает, а денег никто никому так и не перечислил…