Moody's повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз суверенного рейтинга Украины В2. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Moody's изменило с «негативного» на «стабильный» прогноз потолка рейтинга госбумаг в иностранной валюте В1 и потолка рейтинга депозитов в иностранной валюте В3. Рейтинговые действия связаны с улучшением ситуации с ликвидностью после заключения нового соглашения stand-by на 15,1 миллиарда долларов с Международным валютным фондом и успешного размещения евробондов на 2 миллиарда долларов в сентябре. Напомним, ранее Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В.