Бюро антикоррупционной политики вышло на YouTube (ВИДЕО)

Бюро по вопросам антикоррупционной политики начинает новую информационную кампанию, которая должна сформировать у населения негативное отношение к коррупции и взяточничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В частности, первый пропагандистский ролик уже появился на YouTube. Видео предоставлено Управлением ООН по наркотикам и преступности и адаптировано для украинского зрителя. Ппланируется, что в скором времени ведущие государственные и коммерческие видеоканалы начнут широкомасштабную трансляцию этого видео. Видео является началом цикла материалов, посвященных информированию населения о вреде коррупции, причинах ее возникновения и основным ее формам.