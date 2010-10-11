«Укртрансгаз» доволен итогами работы за 9 месяцев

За 9 месяцев объем транзита природного газа по территории Украины увеличился на 11,4% по сравнению с прошлым годом и составил 105,26 млрд кубометров. За аналогичный период прошлого года объем транзита составил 94,487 млрд кубометров. Об этом сообщила пресс-службе ДК «Укртрансгаз». «За указанный период ... в полном объеме выполнил все заявки стран потребителей естественного топлива, при этом система работала в штатном режиме», - говорится в сообщении. По данным «Укртрансгаза», объем транзита за сентябрь уменьшился на 16,15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 9,286 млрд. кубометров газа. За отчетный период транзит по территории Украины составил 6,887 млрд. кубометров. Из них в страны Западной Европы - 6,715 млрд, в страны СНГ - 171,32 млн. кубометров газа.