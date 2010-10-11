Газовые компании должны ориентироваться на внутренний рынок - Путин

Главным приоритетом для газовых компаний должен служить внутренний российский рынок. Об этом заявил на совещании по генеральной схеме развития газовой отрасли премьер- министр РФ Владимир Путин, передает ИТАР-ТАСС. «Мы обязаны полностью решить вопрос газификации страны, и в этом направлении уже многое сделано», - сказал он. Как отметил Путин, к 2030 году уровень газификации в среднем должен составить 69,8%, а в городах - не менее 86%. Кроме того, по его словам, «необходимо продолжить развитие уникальной единой системы газоснабжения страны». Сегодня в нее входят 158 тыс км магистральных газопроводов. Теперь предстоит протянуть эту систему в новые центры газодобычи и переработки. В общей сложности нужно проложить 25 тыс км новых магистралей.