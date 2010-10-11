Минэкономики повысит квоты на экспорт зерна

Министерство экономики инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, квота на экспорт пшеницы составит 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки. Напомним, ранее министр агрополитики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Кабмин ввел квотирование экспорта зерна, но объемы, сроки и условия дорабатываются. По мнению Присяжнюка, квота на экспорт кукурузы должна быть установлена в объеме 3 млн. тонн, ячменя – около 100 тыс. тонн и пшеницы – до 1 млн. тонн.