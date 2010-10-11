Аграрии собрали 37 млн. тонн зерна – МинАП

По оперативным данным, на 11 октября аграрии обмолотили 13,8 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (94% от плана) и намолотили 37,3 млн. тонн зерна. Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины. Сообщается, что средняя урожайность составляет 27,1 ц/га. По информации министерства, гречиха обмолочена с площади 184 тыс. га (90%), намолочено 154 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 83 тыс. га (99%), намолочено 126 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 1,8 млн. га (68%), получено 7,9 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 43,1 ц/га. Рис собран с площади 23,4 тыс. га (80%), получено 127,6 тыс. тонн, средняя урожайность 54,5 ц/га. Кроме того, подсолнечник убран с площади 3,7 млн. га (83%), получено 5,9 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,9 ц/га. Сахарная свекла убрана с площади 289 тыс. га (58%), накопано 8,6 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 296 ц/га. Соя убрана с площади 683 тыс. га (64%), получено 1 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,7 ц/га. Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн. В текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам МинАП, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.