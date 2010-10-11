Россия намерена добывать 1 трлн. куб. м газа в год – Путин

Россия намерена увеличить добычу газа до 1 трлн. кубометров в год для расширения своего присутствия на мировых рынках. Как передает УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир Путин заявил на совещании по вопросу развития газовой отрасли до 2030 года в Новом Уренгое. «Наши производители должны и могут удовлетворить растущие потребности в газе, гарантировать устойчивое снабжение российских потребителей, сохранить и расширить свое присутствие на мировых рынках. Для этого предстоит нарастить объемы добычи газа с нынешних 650 млрд. куб. м в год до 1 трлн. куб. м в год, то есть практически в полтора раза увеличить добычу», – сказал Путин. Премьер-министр выразил убеждение, что газ как товар не имеет сегодня и в ближайшей перспективе реальной альтернативы. «Специалисты называют такой спрос неэластичным. К сожалению или к счастью для нас, для страны, у которой газа много, это достаточно неплохо», – сказал Путин.