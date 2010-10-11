Зона свободной торговли с ЕС стоит 5% дохода - эксперты

Зона свободной торговли с ЕС обойдется Украине 5% бюджетных поступлений. Впрочем, от торговой сотрудничества Украина выигрывают гораздо больше, нежели Евросоюз, уверены еврочиновники. Как сообщает Немецкая волна, Евросоюз интересуют не столько таможенные тарифы, сколько европейские фитосанитарные нормы, которые Украина должна неукоснительно соблюдать, подписав соглашение о зоне свободной торговли. Но украинское законодательство о фитосанитарных нормы еще далеко не европейское, поэтому Украину ждут большие реформы, говорит заместитель главы отдела торговых связей с Европой и Центральной Азией директората торговли при Еврокомиссии Филипп Куиссон. «Наиболее проблематичным в наших переговорах с Украиной есть присоединение этой страны к стандартам ЕС. Здесь мы неактивно продвигаемся, потому что это сложный процесс», - сказал эксперт. Главный переговорщик от Евросоюзу по зоне свободной торговли отмечает, что украинская сторона должна быть заинтересована убрать все таможенные барьеры, ведь на большой европейский рынок сейчас завозится лишь 1% товаров из Украины, а импорт из Евросоюза в Украину, даже при существующих таможенных тарифах, составляет 30%. «Да, действительно от после отмены таможенных тарифов украинское правительство не досчитается в бюджете 5% поступлений. Но увеличится активность в торговле и будут увеличиваться другие поступления», - уверен Филипп Куиссон.