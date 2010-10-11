В России предлагают внести в ВВП наркобизнес и проституцию

Руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) Александр Суринов предложил для корректного расчета ВВП страны учитывать не только законные, но и незаконные виды бизнеса. «Все страны должны учитывать незаконное производство, но только некоторые страны это делают — учитывают наркобизнес, проституцию, контрафакт, продажу оружия. В США незаконные аборты считаются как скрытая экономика в здравоохранении», — рассказал Суринов. Вместе с тем, глава Росстата отметил, что в РФ пока нет надежных методов измерения доходов от теневого бизнеса, передает «Зеркало недели». «Мы пытались это делать, но слишком много условностей, гипотез, поэтому мы это не учитываем, но необходимо это учитывать», — отметил глава Росстата. По оценке ведомства, в 2006—2008 годах на теневую экономику пришлось от 14% до 16% ВВП.