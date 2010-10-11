Украина намерена купить 10 корейских суперэлектричек

Возможность поставки в Украину скоростных межрегиональных электропоездов, в том числе в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012, обсудил с представителями южнокорейской корпорации Hyundai первый вице-премьер Украины Андрей Клюев в понедельник. Как сообщила пресс-служба первого вице-премьера, проект, предложенный корейской стороной, предусматривает поставки 10 поездов корейского производства, сообщает «Интерфакс-Украина». Основные технические требования украинской стороны к поездам уже практически согласованы «Укрзализныцей» с корпорацией Hyundai. Второй этап проекта предусматривает создание соответствующего производства в Украине: сначала крупноузловой сборки, потом - мелкоузловой, затем - производство запчастей, говорится в сообщении. Проект предусматривает получение кредита от корейского «Эксимбанка» в сумме $216 млн. На следующей неделе в Украину прибудет делегация представителей корейских финансовых институтов для обсуждения условий возможного кредита. По результатам встречи А.Клюев поручил Министерству транспорта и связи и Госадминистрации железнодорожного транспорта тщательно проработать условия проекта и доложить для принятия окончательного решения правительством Украины.