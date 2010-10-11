Грузия рассчитывает на увеличение инвестиций

Международные финансовые организации увеличат объемы денежных средств, предоставляемых Грузии, сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра Грузии по итогам визита Николоза Гилаури в США. При этом пресс-служба не называет никаких сумм или конкретных проектов, которые могут претендовать на увеличение финансирования, информирует «Газета.ru». Делегация во главе с Гилаури на прошлой неделе находилась в США для участия в ежегодной итоговой встречи в рамках Хартии стратегического сотрудничества. По его словам, госсекретарь Хиллари Клинтон лично призвала частный сектор США вкладывать инвестиции в экономику Грузии. «Посмотрим, насколько активными будут в следующем году в Грузии американские бизнесмены», - отметил премьер-министр.