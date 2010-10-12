Тимошенко рассказала об инфляции

Инфляция в Украине делается на базе печати пустых денег. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV. «Сегодня каждый день ценники меняются 2-3 раза в день. Все овощи подорожали по сравнению с прошлым годом минимум в два раза», - заявила она. Тимошенко напомнила, что по данным Госкомстата за два последних месяца инфляция в стране составила 2,9%. «По нашим подсчетам 58,7% реальная инфляция», - заявила политик. Экс-премьер считает, что власть «скрывает гиперинфляцию» и «хочет не провести индексацию пенсий, зарплат и социальных выплат, которые по закону надо и обязаны проводить». «На базе, эта инфляция, печати пустых денег», - добавила Тимошенко.