Украина разработала морские маршруты для нового «Шелкового пути»

Украина предложила странам черноморского региона несколько проектов по увеличению морского сообщения. Проекты были представлены в рамках инвестиционного форума стран - участниц транспортного коридора Європа-Кавказ-Азія (ТRАСЕСА), сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтранса. В частности Украина представила пилотный проект по созданию новой линии ро-ро-соединения между Одесским портом и турецким портом Хайдарпаша. Этот проект направлен на удовлетворение спроса со стороны турецких автоперевозчиков, которые поставляют свои грузы в Европейский союз. Создание нового коридора даст возможность развивать прямую двустороннюю торговлю, а также увеличить транзит через Одесский порт. Кроме того, были презентованы планы относительно создания новой магистрали пассажирских перевозок между Одесским и Ялтинским портами и портами Бургас (Болгария), Пирей (Греция) и Поте-Батуми (Грузия). Целью данного проекта является соединение между Черноморским и Средиземноморским регионами. Также участникам заседания была предложена модернизация морского соединения Одесса - Самсун (Турция) - Поте, который даст возможность перераспределить грузопотоки с автотранспорта Европы, Турции и Кавказа на морской транспорт. Последним проектом, который был предложен украинской стороной, - создания ро-ро и контейнерной линии Варна (Болгария) - Ильичевск - Керчь - Поте. Планируется модернизировать инфраструктуру портов и сократить количество операций по обработке судов по данному маршруту. Отметим, транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, или «Новый Шелковый путь» (TRACECA), берет свое начало в Украине, Болгарии и Румынии, и также пересекает Турцию. Далее маршрут следует через Черное море к портам Поти и Батуми в Грузии, затем задействует транспортную сеть стран Южного Кавказа, используя наземное сообщение с этим регионом из Турции. Из Азербайджана посредством каспийских паромных переправ (Баку – Туркменбаши, Баку – Актау) маршрут TRACECA выходит на железнодорожные сети государств Центральной Азии - Туркменистана и Казахстана, транспортные сети которых связаны с направлениями в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и достигают границ с Китаем и Афганистаном.