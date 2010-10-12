Москва готовится к пику потребления электричества

В предстоящий осенне-зимний период в Москве ожидается новый исторический максимум потребления электроэнергии в размере 18,3 тыс. мегаватт. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Скляров, передает Интерфакс. «При среднесуточной температуре наружного воздуха в течение пяти дней минус 28 градусов в предстоящий осенне-зимний период ожидается максимум нагрузки на столичную энергосистему на уровне 18,3 тыс. мегават», - сказал Скляров. Он отметил, что московская энергосистема будет в состоянии справиться с такой нагрузкой, и в ней еще останется достаточное количество генерирующих мощностей.