Власть по-бюрократически проводит реформы - эксперт

Нынешняя власть по-бюрократически подходит к подготовке реформ в стране. Таоке мнение в эфире ТВі высказал президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала. Пасхавер отметил, что, хотя на сегодняшний день реформы еще не начались, нынешняя власть — первая за последние годы, которая приступила к их подготовке. «Вопрос заключается в том, что они (реформы) готовятся слишком по-бюрократически, а с другой стороны — вступят в противоречие с интересами тех людей, которые провозглашают реформу… Либеральная реформа — это свобода от государства, а каким образом люди, которые хотят так крепко управлять, готовы уменьшить эту хватку?» — сказал эксперт. Он также считает, что гражданам следует пользоваться простыми критериями эффективности реформ и правдивости того, что им говорит власть. «Предположим, вам говорят: «мы боремся с коррупцией и арестовываем вокруг массу людей»! Но есть простой критерий: если вы арестовываете только «чужих» — вы не боретесь с коррупцией. Избирательная борьба есть отсутствие борьбы!.. Каждый человек должен осознать, что он очень легко может проверить, врут ему или не врут. Например, если вам все время говорят, что пенсионную реформу нужно начинать с повышения пенсионного возраста,.. значит врут! А может быть и не врут, а просто равнодушны к тому, чтобы завоевать ваше доверие», — уверен Пасхавер. Говоря о сегодняшнем состоянии экономики, он заявил, что показатель инфляции в 12% являлся вполне прогнозируемым результатом для отечественной экономики. «12% — это наш обычный уровень уже много лет. Честно говоря, мы рассчитывали, что будет меньше. Но если нынешняя власть собирается повышать цены на коммунальные услуги, на газ, то такой уровень инфляции совершенно ожидаем и вполне естественен для такого рода реформ», - отметил эксперт. Напомним, 7 октября Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении поданный правительством проект Налогового кодекса.