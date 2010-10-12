Госкомстат: Украина увеличила отрицательное сальдо

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами по итогам января—августа 2010 года составило $4,641 млрд, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Такие данные опубликовал сегодня Государственный комитет статистики. По данным Госкомстата, экспорт товаров из Украины за восемь месяцев этого года вырос на 33,2% — до $31,591 млрд, импорт — на 31,8%, до $36,232 млрд. Сальдо торговли товарами стало ухудшаться с июня. По итогам пяти месяцев оно было лучше прошлогоднего значения на 8,3%. Согласно данным Госкомстата, за январь—август 2010 года коэффициент покрытия импорта экспортом составил 0,87 (за восемь месяцев 2009 года — 0,86). Внешнеторговые операции Украина осуществляла с партнерами из 210 стран мира.