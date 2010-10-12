Минтранс: До 2015 года моста через Южный Буг не будет

Министерство транспорта и связи Украины прорабатывает технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Южный Буг. Начать реализацию проекта планируется в 2015 году. Об этом сообщил министр транспорта Константина Ефименко, пишет УНИАН. По его словам, строительство мостового перехода через Южный Буг является долгожданным и абсолютно необходимым проектом для развития потенциала Николаевского региона. «Мостовой переход через Южный Буг – глобальный проект. Он является абсолютно необходимым для Николаевского региона», – отметил Ефименко. По словам министра, перспективы этого строительства очевидны, учитывая аграрный, промышленный, хозяйственный потенциалы региона. А поскольку через Николаев проходят многочисленные транспортные потоки, особенно на Крым, министр уверен, что не допустить паралича Николаева можно только благодаря строительству новой кольцевой дороги и мостового перехода через Южный Буг (2 км). Кроме того, строительство такого перехода является логичным в контексте проекта кольцевой дороги вокруг Черного моря для того, чтобы замкнуть дорогу Одесса – Рени и далее – переход на Румынию в рамках Причерноморского транспортного коридора Европы. Напомним, 17 июня 2009 года Кабинет Министр Украины создал рабочую группу по вопросам проектирования и строительства моста через Южный Буг. Согласно проекту, мостовой переход расположен на трассе М-14 Рени – Новоазовск в рамках Причерноморского транспортного коридора Европы.