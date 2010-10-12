Кабмин назвал стартовую цену «Укртелекома»

Кабинет министров Украины сегодня на заседании одобрил условия продажи государственного пакета акций ОАО «Укртелеком» со стартовой ценой 10,5 млрд. грн. Об этом сегодня сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко. Как передает УНИАН, других подробностей ФГИУ не озвучил. Объявление о конкурсе по продаже 92,79% акций «Укртелекома» опубликуют завтра. Конкурс будет проведен через 75 дней после официального опубликования объявления. Рябченко отметил, что в случае, если опубликовать объявление завтра не успеют, это сделают на следующий день. Напомним, в соответствии с принятым 27 сентября Кабинетом министров Украины распоряжением №1884-р, государственный пакет акций ОАО «Укртелеком» в размере 92,79% уставного фонда будет выставлен на конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона.