«Одессу – Броды» в ноябре развернут лицом к Беларуси

В конце ноября будет осуществлена пробная прокачка нефти в аверсном режиме по нефтепроводу «Одесса – Броды» в Беларусь. Об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, пишет УНИАН. «Пробный пуск, я думаю, будет в конце ноября», - сказал Бойко. По его словам, объемы пробной прокачки составят 80 тыс. тонн. По словам министра, сегодня на Кабмине принято соответствующее протокольное решение «Об осуществлении прокачки пробной партии нефти на Мозырский НПЗ с использованием нефтепроводов «Одесса – Броды» и «Дружба». Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что продолжаются переговоры с Украиной о переводе нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим для прокачки венесуэльской нефти. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.