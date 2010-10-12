Азаров жалуется на пустую казну и высокую инфляцию

Правительство не допустит дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает пресс-служба Кабмина. По словам Азарова, правительство делает все возможное для стабилизации ситуации в стране. «Но возможности правительства в этом году несколько ограничены, ведь мы приняли пустую казну, огромные долги, а в хранилищах, где должны были храниться неснижаемые запасы продовольственных товаров, которые и являются инструментом влияния на ценовую стабильность, вообще были пусты. Поэтому понадобилось время, чтобы стабилизировать финансовую сферу, создать необходимые запасы, эта работа и сейчас продолжается», - отметил Азаров. Премьер подчеркнул, что уже сейчас у Кабмина есть реальные финансовые и материальные рычаги для реагирования на вызовы времени: «Мы нарастили валютные резервы. Поэтому я могу утверждать, что никакой дестабилизации на рынках не будет». Глава правительства также сообщил, что уровень инфляции в Украине в сентябре 2010 года составил 2,9%, но это не повод для паники и раздувание ажиотажа на потребительском рынке. В этой связи Николай Азаров назвал недостоверной информацию оппозиции о том, что инфляция в Украине составляет 58,7%. По его словам, Правительство всегда откровенно и объективно оценивает состояние дел в государстве и информирует об этом общество: «Мы, в отличие от предшественников, не собираемся манипулировать статистическими данными. Действительно, в сентябре индекс потребительских цен составил 2,9%. Но это вовсе не повод для паники и раздувание ажиотажа на потребительском рынке ... 2,9% - это высокая инфляция. Но это не 58% », - подчеркнул Николай Азаров.