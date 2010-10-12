Президент сулит Днепропетровщине золотые горы

Президент Украины подчеркивает, что приложит все усилия для обеспечения эффективного развития ракетно-космической отрасли Украины. Также глава государства пообещал Днепропетровску объездную дорогу и решение других вопросов региона. Об этом Виктор Янукович заявил сегодня, подводя итоги рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщает пресс-служба Президента. Президент Украины подчеркнул, что все озвученные на совещании вопросы развития отрасли и ВПК в целом будут проработаны. «Этими вопросами я буду лично заниматься и делать все, чтобы ракетно-космическая отрасль развивалась и поддерживала высокий статус Украинского государства как космической», - подчеркнул Янукович. Глава государства, кроме того, сообщил, что его поручение в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область охватывать широкий спектр вопросов. «Безусловно, приоритетом будет строительство объездной дороги и в целом транспортной инфраструктуры вокруг города», - отметил Виктор Янукович. По привлечению инвестиций, глава государства назвал это «вопросом государственной политики», где важную роль должны играть местные власти. Виктор Янукович подчеркнул, что именно они должны создать все условия для комфортной работы инвесторов. «Для этого мы приняли решение, и сегодня идет реформа регуляторной политики, где разрешения будут существенно - на 92% - сокращаться», - подчеркнул Президент. Глава государства выразил убеждение, что органы местной власти должны создать на своих территориях соответствующую инфраструктуру для удобной работы инвесторов. «Государство, безусловно, должно на законодательном уровней делать все, чтобы снять те препятствия, которые стоят на пути инвестора. И мы это будем делать в ближайшее время», - резюмировал Янукович.