«Укртрансгаз» закачал 12,4 млрд. куб. м газа и к зиме готов

Дочерняя компания «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» успешно провела подготовку объектов газотранспортной системы (ГТС) к работе в осенне-зимний период 2010/2011 гг. Об этом сообщает пресс-служба ДК «Укртрансгаз». «Комиссия компании сделала выводы, что газотранспортная система готова к стабильной работе в осенне-зимний период, а закачанный объем газа обеспечит надежный транзит газа в страны Европы и потребление населением и украинскими предприятиями», - отметил директор ДК «Укртрансгаз» Сергей Винокуров. В сообщении отмечается, что из 13 запланированных на этот год планово-профилактических ремонтов и профилактических комплексов все выполнены в полном объеме и своевременно с полными остановками компрессорных станций (КС) на всех магистральных газопроводах. Также с перевыполнением запланированных объемов выполнены капитальные ремонты скважин и газораспределительных агрегатов (ГРА) - отремонтировано 38 скважин при запланированных 32 и 299 ГРА при запланированных 277. Всем филиалам ДК «Укртрансгаз» выданы паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Помимо этого в компании заявили, что в соответствии с «Планом-графиком подготовки объектов ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.», который был утвержден НАК «Нафтогаз Украины» 27 мая 2010 г., по состоянию на 10 октября закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 12,4 млрд. куб. м газа, что на 2,3 млрд. куб. м больше, чем на соответствующую дату прошлого года. В сообщении отмечается, что общий объем активного газа в ПХГ составляет 23,5 млрд. куб. м. Также компания отмечает, что закачка газа продолжается на 6 из 12 ПХГ. ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. В состав газотранспортной системы компании входит 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью свыше 30 млрд. куб. м. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.